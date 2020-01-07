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Скандал с российской блогершей в Киеве: фото и фамилии людей, нападавших на активиста

вторник, 07 января 2020, 12:11
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В сети опубликовали личные данные лиц, которые совершили нападение на активистов в Киеве перед выступлением российской блогерши Александры Митрошиной.

Так, правоохранитель, который тянул активиста по земле и оставил стоять на коленях, является жителем Киевской области. Его зовут Вадим Чалый.

Кроме него на активистов нападал Никита Толмачев, родители которого проживают в оккупированном Крыму. Сам он живет в Киеве на улице Регенераторной, 4, квартира 3-16. Номер телефона: 0638400134. Именно он наносил удары активистам до приезда полиции.

Также стало известно имя девушки, которая требовала самосуда над активистами. Ее зовут Валерия Корж и она живет в Киеве.

Напомним, что народный депутат Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с вопросами о том, как блогерша попала в Украину.

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