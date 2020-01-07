Воду набирают в туалете: волонтер показала страшные фото общежития в Черновцах

В сети показали жуткие условия проживания в общежитии сахарного завода в Черновцах, в котором проживают 11 несовершеннолетних детей.

Как пишет в Facebook волонтер Марта Левченко, дети живут в кладовках общежития.

"Жилье им предоставили как приют, и забыли очевидно о них... без отопления, без воды... воду набирать можно только в туалете... в крошечных ячейках живут многодетные семьи... чудесные дети которые привыкли уже к таким условиям... давайте что-то придумаем, чтобы помочь. Туалет не фотографировала, потому что то страшное, просто страшнее не видела", - пишет она.

Напомним, что в Одесской области 20-летнего студента Измаилского государственного гуманитарного университета нашли мертвым в комнате общежития.