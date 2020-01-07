RU  UA  EN

вторник, 7 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 января

01:23
Воду набирают в туалете: волонтер показала страшные фото общежития в Черновцах
00:21
В Киеве воры отличились кражей у детдомовцев на глазах у прохожих: видео

6 января

21:59
Птичий грипп в Польше: из-за вируса погибли более 100 тысяч птиц, видео
21:30
В Киеве на выступлении российской блогерши избили активиста: фото и видео
20:59
В Киеве "герой парковки" отличился особой наглостью: фото
19:59
Интимное ограбление: в России похитили ягодицы из секс-шопа, видео
19:31
Три обстрела: боевики на Донбассе ранили украинского бойца
19:00
Рождественский чек-лист: сколько блюд должно быть на столе и о каких традициях стоит помнить
18:30
Рождество Христово 2020: лучшие колядки для детей
17:31
В Словакии украинцы попали в масштабное ДТП: фото, видео
17:08
Социолог сделала интересное замечание про "батьку" Зеленского
16:50
Рождество Христово 2020: лучшие колядки для взрослых
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Воду набирают в туалете: волонтер показала страшные фото общежития в Черновцах

вторник, 07 января 2020, 01:23
переглянути новину українською

В сети показали жуткие условия проживания в общежитии сахарного завода в Черновцах, в котором проживают 11 несовершеннолетних детей.

Как пишет в Facebook волонтер Марта Левченко, дети живут в кладовках общежития.

"Жилье им предоставили как приют, и забыли очевидно о них... без отопления, без воды... воду набирать можно только в туалете... в крошечных ячейках живут многодетные семьи... чудесные дети которые привыкли уже к таким условиям... давайте что-то придумаем, чтобы помочь. Туалет не фотографировала, потому что то страшное, просто страшнее не видела", - пишет она.

Напомним, что в Одесской области 20-летнего студента Измаилского государственного гуманитарного университета нашли мертвым в комнате общежития.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: