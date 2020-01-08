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Появились фото с места крушения украинского самолета в Иране и новые детали ЧП

среда, 08 января 2020, 06:48
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Фото: Telegram

В интернете обнародовали снимки с места крушения украинского лайнера в Тегеране (Иран), он разбился сразу же после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

Фото публикуют местные СМИ.

"На борту упавшего украинского самолета, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров", - заявил представитель минавиации Ирана.

По словам главы "Красного полумесяца" Ирана, вероятность оставшихся в живых на борту лайнера крайне низкая.

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В настоящее время нет данных о точных причинах ЧП, но отмечается, что крушение не имеет отношения с обострившейся в регионе обстановкой и обстрелами американских военных баз иранскими ракетами.

Как сообщал "Апостроф", ранее на западе Судана в Эль-Генейне потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным, погибли все 15 человек, которые находились на борту.

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