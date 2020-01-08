RU  UA  EN

среда, 8 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 января

10:01
Звезда "Американской истории ужасов" впервые станет мамой в 45 лет: милые фото актрисы
07:10
Иран нанес мощный удар по американским базам в Ираке: фото и видео
07:00
Как приготовить торт Орео с крошкой печенья: пошаговый рецепт и советы
03:22
Ученые открыли уникальное существо, которое видит без глаз: фото

7 января

22:57
В НАТО приняли решение по размещению войск в Ираке
20:12
Появилась мощная рождественская фотожаба со "святым" Путиным
19:38
Иранский кризис: США перебрасывают бомбардировщики
19:00
Как восстановить кожу лица после недели праздников: 4 простых совета косметолога
14:00
Сотни километров ада: живущая в Австралии украинка описала реальную ситуацию
10:55
В сети появилось снайперское видео "покушения" на Трампа
10:29
Иран проголосовал за признание армии США террористами
07:00
Легкий салат с авокадо для разгрузки после праздников - рецепт и варианты приготовления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Встречал жену из Ирана: сеть потрясло трагическое фото из аэропорта "Борисполь"

среда, 08 января 2020, 09:43
переглянути новину українською

В сети показали печальное фото мужа, который встречал в аэропорту "Борисполь" жену с Ирана, которая летела на самолете, что разбился в Тегеране.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

"Этот молодой человек встречал в Борисполе свою жену", - написали в сети и опубликовали фото.

Напомним, 8 января утром Boeing 737 компании МАУ, перевозивший от 167 до 180 пассажиров разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Никто из людей в салоне судна не выжил. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали первые списки погибших в крушении украинского самолета в Иране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на катастрофу авиалайнера в Тегеране.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: