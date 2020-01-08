Встречал жену из Ирана: сеть потрясло трагическое фото из аэропорта "Борисполь"

В сети показали печальное фото мужа, который встречал в аэропорту "Борисполь" жену с Ирана, которая летела на самолете, что разбился в Тегеране.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

"Этот молодой человек встречал в Борисполе свою жену", - написали в сети и опубликовали фото.

Напомним, 8 января утром Boeing 737 компании МАУ, перевозивший от 167 до 180 пассажиров разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Никто из людей в салоне судна не выжил. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали первые списки погибших в крушении украинского самолета в Иране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на катастрофу авиалайнера в Тегеране.