RU  UA  EN

четверг, 9 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 января

12:09
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: появились фото "черных ящиков" и новые детали
12:08
Украинского экс-топ-чиновника заподозрили в растрате десятков миллионов: подробности и фото
12:00
Кейт Миддлтон отпраздновала 38 день рождения заранее, не ждав принца Гарри и Меган Маркл (фото)
11:50
Намерены искать обломки "Тора": в Украине сделали важное заявление по крушению самолета в Иране
11:43
Полиция не торопилась: сеть взбудоражила новость о работе в Киеве игровых автоматов, видео
11:38
Джастин Бибер рассказал о серьезной неизлечимой болезни
11:36
Поменяли рейс: пилот МАУ рассказал о чудесном спасении от катастрофы в Иране, видео
11:17
Боль не описать словами: в семье украинской певицы случилось горе
11:16
В Украину запретили въезд скандальной российской блогерше: названа причина
10:59
Девушка Илона Маска объявила о беременности, но ей поверили не все: фото
10:59
Кому в Украине повысят пенсии в январе: полный перечень категорій
10:52
В России девушка зверски убила мать, заставшую ее с парнем: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Намерены искать обломки "Тора": в Украине сделали важное заявление по крушению самолета в Иране

четверг, 09 января 2020, 11:50
переглянути новину українською

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассматривает четыре версии крушения самолета МАУ Boeing 737 в Иране, одна из которых - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК "Тор".

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что изучаются следующие версии:

  • поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;
  • столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;
  • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
  • взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

По его словам, сейчас проходят совещания с компетентными органами Ирана и дипломатические переговоры.

Как сообщили в МВД, украинская сторона проверит, соблюдались ли нормы безопасности на разбившемся самолете.

Отмечается, что украинские правоохранительные и компетентные органы после согласования иранской стороной готовы присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы "в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета".

В правительственную группу вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: