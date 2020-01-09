Намерены искать обломки "Тора": в Украине сделали важное заявление по крушению самолета в Иране

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассматривает четыре версии крушения самолета МАУ Boeing 737 в Иране, одна из которых - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК "Тор".

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что изучаются следующие версии:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

По его словам, сейчас проходят совещания с компетентными органами Ирана и дипломатические переговоры.

Как сообщили в МВД, украинская сторона проверит, соблюдались ли нормы безопасности на разбившемся самолете.

Отмечается, что украинские правоохранительные и компетентные органы после согласования иранской стороной готовы присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы "в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета".

В правительственную группу вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.