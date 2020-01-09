Намерены искать обломки "Тора": в Украине сделали важное заявление по крушению самолета в Иране

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассматривает четыре версии крушения самолета МАУ Boeing 737 в Иране, одна из которых - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК "Тор".
Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что изучаются следующие версии:
- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;
- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;
- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
По его словам, сейчас проходят совещания с компетентными органами Ирана и дипломатические переговоры.
Как сообщили в МВД, украинская сторона проверит, соблюдались ли нормы безопасности на разбившемся самолете.
Отмечается, что украинские правоохранительные и компетентные органы после согласования иранской стороной готовы присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы "в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета".
В правительственную группу вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД.
Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.