Под Львовом в жутком ДТП погибло много людей: фото

В ночь на четверг, 9 января под Львовом произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого трое человек погибли, а виновник аварии получил травмы.

Об этом сообщает полиция Львовской области на Facebook-странице.

Так, 46-летний водитель микроавтобуса вылетел на встречную полосу, где столкнулся с тягачом, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

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В результате удара погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается. Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области, с места происшествия на скорой был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. А виновник аварии получил травмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом произошло жуткое ДТП с микроавтобусами, в результате которого два человека погибли и пятеро получили травмы.

Также под Львовом автобус с детьми попал в серьезное ДТП.