Зеленский заслушал отчет оперативного штаба о ходе расследования крушения украинского самолета

9 января в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями оперативного штаба по расследованию причин катастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране.

Как говорится в пресс-службе главы государства, в данный момент происходит осмотр деталей.

“Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации”, - отметили у Зеленского.

Известно, что по состоянию на вечер 9 января материал собрали у родственников девяти из 11 жертв трагедии. В ближайшее время будет собран материал родственников еще двух погибших.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пять источников в западных спецслужбах не подтвердили версию, согласно которой украинский самолет МАУ в Иране сбила ракета. А в СНБО рассматривают сразу семь версий катастрофы.