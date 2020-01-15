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Десятки смертоносных снарядов: бойцы ВСУ рассказали о подлости врага на Донбассе, видео

среда, 15 января 2020, 10:04
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Военнослужащие Объединенных сил рассказали о том, как боевики используют на линии фронта на Донбассе запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Бойцы из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" говорят, что их позиции обстреливаются постоянно, при этом используются для этого 120-мм минометы. Сообщается также, что по звуку некоторые "прилеты" напоминают самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона".

"Каждый день на головы наших воинов падает не менее 30 смертоносных снарядов, а поля вокруг позиций обильно перепаханы воронками и усеяны 30-ти сантиметровыми обломками", – говорится в сюжете.

Как ранее сообщал "Апостроф", в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе трагически погиб украинский военный Виталий Караван.

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