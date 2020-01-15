Под Херсоном произошло жуткое ДТП с участием "копов": видео аварии и фото с места

Во вторник, 14 января, в дорожной аварии в Геническом районе Херсонской области пострадало четверо полицейских.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в области.

По информации правоохранителей, сотрудник Генической полиции, пребывая в отпуске, на личном транспортном средстве Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате этого, произошло столкновение со служебной машиной Skoda, в которой находился экипаж из трех работников патрульной полиции АР Крым.

Вероятной причиной ДТП была плохая видимость в густой туман, из-за чего легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем полиции.

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По факту ДТП в Херсонской области начато уголовное производство и назначено ряд экспертиз с целью выяснения обстоятельств аварии.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве нетрезвый водитель устроил ДТП, повредил 4 автомобиля и пытался скрыться с места происшествия.