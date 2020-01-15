Под Киевом задержали еще одного члена банды, причастной к убийству Окуевой: фото и видео

В Киевской области правоохранители задержали фигуранта ряда тяжких преступлений, которого также подозревают в убийстве военной Амины Окуевой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленников поймали в составе банды из семи человек поймали. Их подозревают в совершении резонансных убийств: директора компании "Caparol", что произошло в 2016 году и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена - в январе прошлого года. Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное производство открыто по квалификации ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, вероятно, что это не полный список преступлений, совершенных этой группой. Накануне подозреваемому в убийстве Амины Окуевой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Это еще одно тяжкое преступление совершенное этой группой лиц.

Как сообщал "Апостроф", четверо человек из семи, которые входили в преступную банду и подозреваются в убийстве Амины Окуевой, ходили в один и тот же спортивный клуб Киева.