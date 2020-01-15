Украина обратилась с важным призывом к Ирану из-за крушения самолета МАУ

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора обратились к Ирану с запросом передать украинским правоохранителям "черные ящики" самолета МАУ рейса PS752, который был сбит в небе над Тегераном местными военными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В Офисе отметили, что Украина принимает "все меры для обеспечения надлежащей расшифровки" бортовых самописцев.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшие рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", 14 января Верховная Рада поддержала заявление, которым возложила на Иран ответственность за сбитый пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".