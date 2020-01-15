В Николаеве из-за женщины устроили массовые разборки со стрельбой: фото

В Николаеве вечером 15 ноября произошел конфликт между двумя группами молодых людей из-за семейного конфликта.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местный сайт "Новости N".

Инцидент произошел на улице Васляева, возле спорткомплекса "Зори".

Причиной конфликта стала женщина, которая пожаловалась знакомому на своего сожителя, который регулярно ее бьет, забирает пособие на их совместного 7-месячного ребенка, а также украл мобильный телефон.

Каждый из парней пришел на встречу с "группой поддержки": собрались 3 человека с одной стороны и 4 — с другой. Разговор быстро перерос в ссору в ходе которой один из участников разборок подошел к припаркованному рядом автомобилю "Мерседес" и вернулся с пистолетом. Первый выстрел был сделан в землю, а после слов "Что ты нас тут "стартовиком" пугаешь!", парень ранил в ногу одного из своих оппонентов. После этого он продолжил стрельбу. Из машины вышел его приятель, тоже с пистолетом, и тоже открыл огонь. Вдвоем они сделали около 10 выстрелов, после чего сели в "Мерседес" и уехали.

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В результате были ранены два человека: один в ногу, второй — в лицо (также ему разбили голову рукояткой пистолета).

Вскоре полиция обнаружила на той же улице автомобиль стрелков и задержали одного из парней, открывших стрельбу. Пистолет онуспел выбросить в мусорный контейнер, где его и обнаружили полицейские. По предварительным данным это "травмат" на базе пистолета Макарова.

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