В Одессе на свободу отпустили топ-чиновницу, пойманную на подкупе прокурора

Исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, подозреваемая в попытке подкупа прокурора, неожиданно оказалась на свободе.

Как пишут местные СМИ, чиновница недавно была помещена в СИЗО, но суд постановил, что она может выйти на свободу под залог в 904 тысячи гривен.

К слову, нашлись люди, которые внесли такую огромную сумму. Кто именно это сделал, пока не известно. Известно лишь то, что чиновница оказалась на свободе.

Напомним, что у бывшего нардепа 8-го созыва ВРУ и экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася изъяли 6 элитных автомобилей.

Как сообщал "Апостроф", на огромных взятках в Донецкой области ранее задержали работников Службы безопасности, а в сети показали их фото.