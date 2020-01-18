В Великобритании загадочно погибли сразу сотни птиц: опубликованы жуткие фото

В Уэльсе обнаружили сотни мертвых скворцов, которые предварительно погибли из-за хищника.

Как пишут местные СМИ, 200 трупов скворцов лежали на дороге на острове Англси.

В полиции Северного Уэльса говорят, что птицы были частью мурмурации (скоординированного полета большой стаи птиц). По их мнению, таким образом они защищались от хищников.

В полиции считают, что стая полетела вниз, потом резко изменила направление, но после этого часть птиц не успела взлететь вверх и ударилась о землю.

Местные жители говорят, что видели сотни птиц, которые летают в небе, после чего они были мертвые.

Напомним, что в Хмельницком прохожий увидел в проруби посреди замерзшего водоема двух собак, которые держались за палку: прибывшие спасатели вытащили животных.