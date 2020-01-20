RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 января

23:15
Под Киевом застрелили ветерана АТО: подробности убийства, фото и видео
23:10
Провели ангела в небо: в Киеве простились с молодой бортпроводницей, погибшей в авиакатастрофе МАУ, фото
22:24
Пассажиры в поезде избили проводника из-за замечания: подробности вопиющего инцидента
22:03
Аудиторию отжимают россияне: чем обернется для Украины прекращение иностранного вещания
21:58
Бросил ребенка и пытался сбежать: в Харькове на взятке поймали полицейского, фото
21:25
Имел повод: под Киевом поймали пьяного в стельку водителя, фото
20:53
Выяснились тревожные подробности о новом смертельно опасном вирусе
20:39
Задержание важного фигуранта дела Гандзюк: раскрыты подробности спецоперации
20:15
В центре Киева застрелился военный: что известно
20:03
В Украине раскрыли военного, который работал на ФСБ: фото задержания
19:42
Семья из России спасла пуму от усыпления, теперь она живет жизнью избалованного кота в их квартире
19:14
Под Харьковом у дороги нашли мертвые тела: названа причина смерти, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бросил ребенка и пытался сбежать: в Харькове на взятке поймали полицейского, фото

понедельник, 20 января 2020, 21:58
переглянути новину українською

В понедельник, 20 января, правоохранители задержали в Харькове подполковника, старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции, которые подозревается в получении взятки

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации правоохранителей, частный предприниматель передал полицейскому 1 500 долларов, чтобы оперуполномоченный "закрыл глаза" на самовольное занятие земельного участка и осуществление незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.

Как сообщается, полицейский заметил преследование и попытался выбросить деньги в окно на ходу. Затем он попытался скрыться. Когда его авто было заблокировано, подозреваемый выбежал из машины, несмотря на то, что в ней находился его 8-летний сын и побежал через площадь Конституции.

В сквере, который находится рядом, его догнали и задержали.

"Выброшенные деньги собрали очевидцы события и передали силовикам", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники НАБУ поймали на даче крупной взятки главу регионального управления ГНС в Одесской области Наталью Чеботареву.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: