Бросил ребенка и пытался сбежать: в Харькове на взятке поймали полицейского, фото

В понедельник, 20 января, правоохранители задержали в Харькове подполковника, старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции, которые подозревается в получении взятки

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации правоохранителей, частный предприниматель передал полицейскому 1 500 долларов, чтобы оперуполномоченный "закрыл глаза" на самовольное занятие земельного участка и осуществление незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.

Как сообщается, полицейский заметил преследование и попытался выбросить деньги в окно на ходу. Затем он попытался скрыться. Когда его авто было заблокировано, подозреваемый выбежал из машины, несмотря на то, что в ней находился его 8-летний сын и побежал через площадь Конституции.

В сквере, который находится рядом, его догнали и задержали.

"Выброшенные деньги собрали очевидцы события и передали силовикам", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники НАБУ поймали на даче крупной взятки главу регионального управления ГНС в Одесской области Наталью Чеботареву.