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Боевики не прекращают огонь: появились трагические новости с Донбасса

вторник, 21 января 2020, 07:22
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Фото: УНН

Боевики ЛДНР на Донбассе не прекращают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) - в понедельник, 20 января, в результате вражеского огня погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

По данным штаба, за сутки оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял ВСУ из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала вторника, 21 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь в рядах украинских бойцов нет.

Как сообщал "Апостроф", 19 января на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий из 72-й отдельной механизированной бригады Александр Слободанюк.

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