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На Донбассе ликвидировали боевика "ЛНР" с позывным "Закат": фото

вторник, 21 января 2020, 12:00
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9 января в оккупированном Луганске ликвидировали боевика группировки "ЛНР" Владимира Тимочкина по кличке "Закат".

Как пишут местные СМИ, информацию о смерти боевика подтвердили на странице бригады оккупантов "Призрак" в социальных сетях.

По предварительной информации, Тимочкина убили выстрелом в живот у подъезда. Такие данные в Telegram-канале опубликовал бывший российский боевик Александр Жучковский. По его словам, в середине января у него была запланирована встреча с ликвидированным боевиком.

Других подробностей убийства пока нет. Также неизвестно, кто мог стрелять в Тимочкина.

Напомним, что в понедельник, 20 января, на оккупированном Донбассе самоликвидировался бывший майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Тарасов, который перешел на сторону боевиков и воевал против украинских военных.

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