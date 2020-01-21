В России в адском пожаре погибло много людей, фото и видео

В Томской области, Российская Федерация, в поселке Причулымский в результате пожара погибли 11 человек. Все они находились в одноэтажной постройке.

Как пишет Telegram-канал LIFE SHOT, всего в здании находились 13 человек, двоим удалось выбраться живыми.

По факту происшествия в полиции возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Также уже удалось установить, что все погибшие - граждане Таджикистана. На пилораме они проживали нелегально.

Сама постройка принадлежала компании китайского бизнесмена "Грин вуд". Все погибшие работали на него.

Напомним, что на улице Каштановой в столичном микрорайоне Троещина эвакуировали жителей одного из многоэтажных домов из-за сильного пожара, дым от которого окутал верхние этажи.