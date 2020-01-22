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Коронавирус из Китая атаковал США: стало известно о первой смерти

среда, 22 января 2020, 07:07
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Фото: Telegram

Коронавирус из Китая зафиксировали в США - умер мужчина, который ранее посещал Поднебесную.

Об этом сообщает издание The New York Times.

По его данным, у мужчины проявились симптомы болезни после визита в округ Ухань Китая. Его госпитализировали на прошлой неделе, а уже в понедельник, 20 января, диагноз подтвердили.

Отмечается, что вирус передается от человека к человеку.

В Китае заявляют, что по состоянию на 22 января от вируса умерли девять человек, инфицированы 440 человек. Вспышка коронавируса зафиксирована у больных в 13 китайских провинциях.

Япония, Южная Корея и Тайвань подтвердили по одному случаю заболевания, Таиланд - три.

Читайте детальнее о вирусе и том, как от него можно спастись, в материале "Апострофа": Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни.

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