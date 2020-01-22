Оторвало руку: всплыли новые детали страшного взрыва в Днепре из-за петард, фото

При взрыве, который произошел вечером 21 января в Днепре, тяжелые травмы получили двое человек: 32-летний мужчина и 18-летняя девушка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Взрыв произошел около 19:20 на улице Софии Ковалевской. По словам свидетелей, из окна на 5 этаже дома посыпалось стекло и были слышны крики людей.

Выяснилось, что в одной из квартир мужчина решил взорвать петарды на балконе, при этом не одну, а сразу множество. В результате ему оторвало руку по локоть, а находившаяся рядом женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное производство по статье 264 Криминального кодекса Украины.

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Как сообщал "Апостроф", под Одессой петарда взорвалась прямо в руках у мальчика.