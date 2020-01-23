В НАБУ заявили о раскрытии преступной "схемы" на 54 млн: вручены шесть подозрений

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) раскрыли схему, по которой из бюджета похитили свыше 54 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, подозрения по делу вручили бывшему украинскому представителю президента в Крыму, бывшему уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Борису Бабину, экс-первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, которые приближены к одному из бывших депутатов Верховной Рады.

При этом в организации не сообщают фамилию экс-депутата Рады.

По данным следствия, в период с 2013 по 2016 годы участники схемы создали механизм обращения в ЕСПЧ и ввели суд в заблуждение.

В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", которое находится под контролем бывшего депутата, по указанию последнего обратился в ЕСПЧ с требованием взыскать из госбюджета 54,179 миллиона гривен в качестве задолженности со стороны "Киевэнерго".

При этом ранее "Золотой Мандарин Ойл" уступил право требования к "Киевэнерго" в пользу другой компании, которая также связана с бывшим депутатом.

После этого экс-нардеп договорился с руководством Минюста Украины, чтобы уполномоченый по делам ЕСПЧ в Украине подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора. В феврале 2016 Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств.

Напомним, что в Украине при попытке вылета в другое государство сняли с рейса народного депутата прошлого созыва Максима Микитася.