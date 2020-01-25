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Под стать боссу: суд принял важное решение по охраннику Кивы, напавшему с ножом на официантку

суббота, 25 января 2020, 18:45
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Фото: Фото из открытых источников

Судья Октябрьского районного суда Полтавы Владимир Бугрий постановил арестовать на 2 месяца без права внесения залога Виталия Воробьева — друга, охранника и водителя нардепа Илья Кивы, который напал на официантку и был задержан.

Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел 25 декабря 2019 года в пабе BeerHouse в Полтаве. В состоянии алкогольного опьянения Воробьев стал кидаться на официантку: несколько раз замахивался и приставлял к горлу девушки нож.

"Я тебе горло отрежу. Виталик – это тот, кто убьет тебя нах… и ты жить больше не будешь! Виталик – это самый крутой парень, авторитет в этом городе", - слышно на записи камеры видеонаблюдения. Девушку, которая пыталась защитить коллегу, он несколько раз ударил ногой. На товарища, который тоже просил его успокоиться, Воробьев не реагировал. После он "зиганул" и покинул паб.

Полиция оперативно прибыла на место вызова, сразу открыла уголовное производство, установила личность мужчины и допросила всех фигурантов. Пока Воробьеву вменяют хулиганство, максимальная санкция - до 7 лет тюрьмы.

По информации СМИ, Виталий Воробьев уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП и сокрытие с места происшествия.39-летний полтавчанин Виталий Воробьев известен в криминальных кругах по кличке "Воробей". Он - бывший боксер, был членом преступной группировки "Бригады Басистого". В тот период сдружился с Ильей Кивой. Сейчас Воробьев выполняет функции телохранителя и водителя Кивы, когда тот приезжает в родную Полтаву.

Напомним, 22 января Илья Кива в киевском ресторане "МОССО" ударил головой ветерана АТО Михаила Маймана и тут же пропустил прямой удар в голову. Едва устояв на ногах, нардеп вернулся к своему столу, его охранники повалили ветерана на пол и, судя по видео, нанесли ему несколько ударов ногами. Генпрокурор открыл в отношении Кивы уголовное производство. В конце 2019 года в ответ на замечание прохожего Кива пообещал ему "отрезать голову".

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