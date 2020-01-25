Тело жертвы утопили: в Польше украинцев приговорили за убийство к огромному сроку

В Польше суд приговорил двух украинцев за убийство 26-летней девушки, которая попросила вернуть ей одолженные деньги. Мужчины задушили ее и утопили тело в реке.

Об этом сообщает kurierlubelski.pl.

Окружной суд Замостья приговорил каждого к 25 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в законную силу и скорее всего будет обжалован: прокуратура будет требовать пожизненного срока, а адвокаты - уменьшения срока. Третий соучастник сбежал из Польши и разыскать его пока не смогли.

Убийство произошло 10 июня 2017 года. Трое мужчин убили свою знакомую, с которой отдыхали на природе недалеко от польского города Грубешов.

В материалах дела говорится, что девушка после выпитого алкоголя начала требовать вернуть ей крупную сумму долга. Напоминание разъярило должников и девушку решили убить. Ее отвели в сторону от других участников пикника, чтобы "поговорить", затащили в подвал и начали душить. Когда девушка потеряла сознание, ее завернули в покрывало и на автомобиле вывезли к пруду. К девушке привязали 15-килограммовый камень и бросили в воду, а потом все трое вернулись к компании и сообщили другим, что их знакомую депортировали и в Польшу она больше не вернется.

Тело девушки нашли через неделю после убийства, когда оно всплыло на поверхность. Двое подозреваемых были задержаны спустя несколько часов на пункте пропуска на украинской границе.

Напомним, в прошлом году в городе Лодзь жестоко убили 24-летнего украинского заробитчанина.

Как сообщал "Апостроф", 23 января в Днепре мужчина из-за ревности ударил женщину ножом в шею, от чего та скончалась.