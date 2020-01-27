Пожар в здании Минкульта в Киеве: появилось новое видео и подробности

В сети появилось новое видео пожара в здании министерства культуры в Киеве, возгорание уже ликвидировано.

Об этом сообщается на канале PavlovskyNews в Telegram.

Отмечается, что в ходе ликвидации пожара из здания вывели 220 человек, четверых доставали через окна, поскольку проходы оказались заблокированы. Очевидцы с места событий отметили, что люди находились на третьем этаже здания, оттуда же шел сильный дым. Сначала у спасателей в доступе была всего одна лестница.

"Глава Минкульта Владимир Бородянский выступает за цензуру в СМИ, являясь идеологом закона о деятельности журналистов, однако за своим зданием не усмотрел", - заметили журналисты на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Вишневое Киевской области возник пожар на новостройке в жилом комплексе "Акварели 2", по сообщениям очевидцев, загоранию предшествовал громкий хлопок.