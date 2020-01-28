На Закарпатье в страшном ДТП погиб отец 16 детей: опубликованы фото

В салоне автомобиля, который 27 января раздавил поезд на Закарпатье, погиб многодетный отец.

Об этом сообщает ресурс "Тячев news".

Семьянина Михаила Ивановича Герыча из Тячевского района хорошо знали не только в его родном селе, но и во всей Украине. Мужчина был примером крепких семейных отношений и добродетельного воспитания детей.

У него остались жена Юлина Михайловна и 16 детей: 11 сыновей и 5 дочерей. О погибшем говорят, что его семья была смыслом жизни для Михаила. Он всю жизнь трудился не покладая рук, и старался обеспечивать семью, ставил детей на ноги, был верующим, добросовестным и трудолюбивым человеком.

Михаил долгое время работал на машине, на которой попал в ДТП и погиб. Один из его сыновей в это время находился с ним в кабине. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в Тячевской районной больнице.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области поезд столкнулся с легковушкой, за рулем которой находилась женщина. Только чудом она смогла выжить в страшной аварии.