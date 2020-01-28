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В Одессе женщина подожгла себя посреди улицы: жуткий момент попал на видео

вторник, 28 января 2020, 07:17
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В понедельник, 27 января, в Одессе женщина подожгла себя посреди улицы, но ее спасли очевидцы, которые прибежали на крики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Подслушано Одесса", публикуя видео жуткого инцидента.

"Крикнув, что она устала жить, женщина подожгла себя. Ритуал самосожжения остановили соседи, которые потушили ее и передали пострадавшую медикам", - сказано в сообщении.

На кадрах зафиксировано, как охваченная огнем женщина бегает во дворе, а мужчины - за ней, пытаясь потушить огонь.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Ольгиевской.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области сотрудники полиции успели погасить мужчину, который облил себя бензином и поджег.

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