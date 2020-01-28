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В России мужчина поджег экс-жену: жуткий инцидент попал на видео

вторник, 28 января 2020, 16:22
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Во вторник, 28 января, в городе Соликамск (Россия) мужчина поджег бывшую жену в магазине.

Об этом сообщают в одном из российских Telegram-каналов.

Трагедия произошла в одном из торговых заведений с его работницей.

"Сегодня неизвестный мужчина дал жару в одном из городских алкомаркетов. Пермяк подошел к прилавку, облил девушку-кассира горючей жидкостью, толкнул в подсобку и поджег", - говорится в сообщении.

Жертва экс-супруга получило ожоги 35% тела, у девушки пострадало все лицо. Ее госпитализировали в больницу и направили в реанимацию. Состояние девушки сейчас тяжелое.

С деталями и причинами инцидента разбираются правоохранительные органы.

Как сообщал "Апостроф", 21 августа прошлого года в российской столице Москве мужчину на глазах десятков людей облили бензином и подожгли.

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