RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 января

13:03
Под Киевом загадочно пропал маленький ребенок, фото
13:02
В сети отыскали самого борзого пса - он весит всего пару кг, но выглядит как первый пацан на районе
12:54
Ждать ли в Украине снегопадов: синоптик дала интересный прогноз
12:35
Украинские спецслужбы "вывели" с оккупированного Донбасса экс-топ-чиновника ДНР: детали громкой операции
12:33
Немного "промахнулся": в Тернополе водитель грузовика устроил эпичное ЧП на дороге, фото
12:30
Победитель шоу "Голос країни" попал в ДТП, но так и не дождался полиции
12:14
Дочь Аллы Пугачевой сломала ногу и рассказала о предстоящих мучениях
12:05
В Киеве поймали наглых воровок, орудовавших на вокзале: фото
12:01
Украина пошла на радикальные меры из-за вспышки коронавируса в Китае
11:58
Реалистичную фигуру Джеки Чана прокатили по Нью-Йорку в честь Китайского нового года: фото
11:50
Тишина, как на кладбище: Джемилев рассказал, во что ФСБ превратила Крым
11:27
Просто мечта: Оля Полякова в сексуальном бикини свела с ума поклонников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские спецслужбы "вывели" с оккупированного Донбасса экс-топ-чиновника ДНР: детали громкой операции

среда, 29 января 2020, 12:35
переглянути новину українською

С оккупированной территории Донбасса удалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию бывшего "министра угольной промышленности" боевиков "ДНР".

Как сообщила 29 января пресс-служба СБУ, спецоперацию проводили контрразведчики Службы безопасности Украины.

Задержанный уже сообщил о своем участии в функционировании "органов власти" самопровозглашенной "ДНР".

В ходе следствия было установлено, что данная личность неоднократно посещала заседания "правительства ДНР" и принимала активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

После увольнения с должности он остался на оккупированной территории, где вел собственный бизнес.

В ходе общения со следователями сторонник боевиков рассказал о фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донбасса. По его словам, некоторые госслужащие РФ находились на Донбассе в качестве "советников" местного "руководства".

При этом имени задержанного в СБУ пока не сообщают.

Напомним, что в оккупированный Донецк приехала скандально известная украинская юристка Татьяна Монтян.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: