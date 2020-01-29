Украинские спецслужбы "вывели" с оккупированного Донбасса экс-топ-чиновника ДНР: детали громкой операции

С оккупированной территории Донбасса удалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию бывшего "министра угольной промышленности" боевиков "ДНР".

Как сообщила 29 января пресс-служба СБУ, спецоперацию проводили контрразведчики Службы безопасности Украины.

Задержанный уже сообщил о своем участии в функционировании "органов власти" самопровозглашенной "ДНР".

В ходе следствия было установлено, что данная личность неоднократно посещала заседания "правительства ДНР" и принимала активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

После увольнения с должности он остался на оккупированной территории, где вел собственный бизнес.

В ходе общения со следователями сторонник боевиков рассказал о фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донбасса. По его словам, некоторые госслужащие РФ находились на Донбассе в качестве "советников" местного "руководства".

При этом имени задержанного в СБУ пока не сообщают.

Напомним, что в оккупированный Донецк приехала скандально известная украинская юристка Татьяна Монтян.