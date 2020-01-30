Угрожала взорвать: в России произошло серьезное ЧП с самолетом

В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский лайнер авиакомпании S7, который следовал из Симферополя в Москву.

Как пишут российские СМИ, самолет совершил посадку из-за того, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя.

По последним данным, на борту находятся 195 пассажиров.

Работники аэропорта приняли решение отбуксировать самолёт на стоянку. На место прибыли правоохранительные органы.

Также удалось установить личность женщины, угрожающей взорвать самолет. Ей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. По ее словам, у нее в сумке находится взрывное устройство.

Напомним, что в России самолету, который летел из Хабаровска в Москву, пришлось экстренно пойти на посадку из-за угрозы взрыва.