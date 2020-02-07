Дежурят спецназ и Нацгвардия: новые подробности и фото с места стрельбы в Мукачево

Правоохранители усилили меры безопасности в Мукачево, где утром в пятницу, 7 февраля, произошла стрельба, в результате чего были ранены несколько человек.

Об этом сообщает на Facebook-странице пресс-служба МВД Украины.

"Арсен Аваков отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечено оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

При этом, МВД проводит спецоперацию по поиску участников события.

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Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и незаконного обращения с оружием.

Напомним, в результате перестрелки в Мукачево 7 февраля ранения получили двое мужчин.

Как сообщал "Апостроф", ранее вследствие перестрелки в Мукачево был ранен помощник бывшего нардепа Михаила Ланьо Артур Пашкуляк.