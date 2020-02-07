Подозревают в изнасиловании 17-летней: новые детали скандала с украинским дипломатом в Молдове

Консул Украины в городе Бельцы (Молдова) Александр Сторожук временно отстранен от исполнения должностных обязанностей в связи с подозрением в изнасиловании 17-летней девушки.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления… Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы указанное лицо не оставляло территорию Молдовы на время проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.

"О результатах проведения следствия молдавскими компетентными органами будет проинформировано дополнительно", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, вечером 4 февраля в Бельцах двое мужчин 37 и 38 лет изнасиловали 17-летнюю девушку. В СМИ сообщали, что один из подозреваемых - консул Украины в Бельцах, и его пока не задержали ввиду дипломатического иммунитета, а второй фигурант дела задержан на 72 часа.

Как сообщал "Апостроф", в 2019 году у нардепа Романа Иванисова обнаружили судимость за групповое изнасилование.