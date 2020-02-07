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В Чечне напали на журналистку и защитницу украинских политзаключенных: фото

пятница, 07 февраля 2020, 09:40
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В российском Грозном ночью 6 февраля неизвестные избили адвоката Марину Дубровину, которая представляла интересы бывших украинских политзаключенных, и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Новая газета", женщины уже обратились в полицию.

"Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами. Нападавшие снимали свои действия на камеру", – сообщают в издании.

В Грозный пострадавшие прибыли на судебный процесс в отношении Ислама Нуханова, которого задержали за ролик в соцсетях о поселке в центре Грозного, где живет ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Отметим, что Дубровина защищала в российском суде украинцев Станислава Клыха, Николая Карпюка и Павла Гриба.

В Facebook Милашина написала, что врачи осмотрели Дубровину "на расстоянии".

"Врач-нейрохирург городской больницы Грозного Муса Магомедович Беков - Марине Дубровиной: "Я вас на расстоянии осмотрел, все у вас в порядке, все заживет, всего хорошего", - пишет она.

Также в сети опубликовали фотографии последствий избиения Дубровиной (на фото №1) и Милашиной.

Напомним, что в Киеве, на Борщаговке, подростки жестоко избили 9-класницу Настю и выложили видео избиения в сеть.

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