Бус с украинцами попал в смертельное ДТП в Венгрии: фото, видео и данные о погибших

В пятницу, 7 февраля, в Венгрии микроавтобус с украинцами попал в аварию из пяти авто.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Mukachevo.net.

Трагедия произошла на рассвете на 98-м километре скоростной трассы М3 в направлении Будапешта - вблизи города Кал. Там врезались пять машин.

По предварительным данным, на автодороге столкнулись два автомобиля, но в этом ДТП никто не пострадал. Однако вскоре в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, он вылетел с дороги и перевернулся.

Водитель видимо не заметил препятствие и остановился в последнюю секунду. За ним еще несколько автомобилей въехали в обломки.

Как стало известно, один гражданин Украины погиб на месте происшествия, еще 8 человек (среди них все украинцы) были доставлены в больницу скорой помощи. К сожалению, еще один из пострадавших позже скончался уже в больнице.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбассе, вблизи Новоазовска, в четверг, 6 февраля, произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом "Горловка-Севастополь", который вылетел в кювет вместе с пассажирами, в результате чего пострадали около двадцати человек, еще как минимум двое погибли, впоследствии жертв может оказаться и больше.