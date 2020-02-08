Резонансная смерть мальчика в больнице Киева: медик указала на важные нюансы

Появились новые подробности гибели 2-летнего ребенка в одной из больниц Киева. Врачи говорят, что малышу должны были ввести анестезию перед тем, как проводить процедуру зондирования.

Так, врач Галина Салтыкова, пояснила, что зондирование - это болезненная процедура, которую выдерживает далеко не каждый взрослый.

"Поэтому детям до шести лет, по европейским стандартам, обязательно вводят анестезию. Кроме того, есть еще один важный нюанс. Рекомендациями является проведение детям под общим наркозом. Второе обязательное использование зондов той длины и ширины, которые должны соответствовать росту и весу ребенка", - сказала жуналистам доцент кафедры педиатрии №4 НМУ Богомольца.

В ближайшее время врачи должны установить, почему ребенку не сделали анестезию.

"Кусочек может быть острым. Опасность может быть в остроте. Может повредить слизистую и способствовать развитию кровотечения", - добавила врач.

Напомним, что врача киевской больницы, на приеме у которого страшной смертью погиб 2-летний Максим Мигович, могут привлечь к уголовной ответственности.