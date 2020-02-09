Пытались установить "контроль" над Закарпатьем: новые детали и фото задержания опасной банды

Члены преступной группировки, которых задержали в Закарпатской области после стрельбы в Мукачево, пытались установить контроль над регионом.

Об этом заявили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

Подозреваемые были задержаны в результате спецоперации.

"В субботу, 8 февраля, в с. Нижние Ворота (Закарпатская обл.) задержали лидера и членов преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому правоохранители приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области", – сообщили в полиции.

Отмечается, что подозреваемые, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление во время задержания и попытались скрыться с места событий. Пострадавших в результате спецоперации нет.

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Как ранее сообщал "Апостроф", вследствие перестрелки в Мукачево был ранен помощник бывшего нардепа Михаила Ланьо Артур Пашкуляк.