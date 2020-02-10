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Турция нанесла массированный удар по союзникам России в Сирии: фото

понедельник, 10 февраля 2020, 22:58
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В понедельник, 10 февраля, Турция обстреляла больше сотни целей армии сирийского режима Башара Асада.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

По утверждениям турецкой стороны, сирийские войска понесли крупные потери: погиб 101 человек из личного состава, были уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

Удар был нанесен в ответ на обстрел наблюдательного пункта в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибло пятеро турецких военных.

В Минобороны Турции заявили, что турецкая армия незамедлительно отреагировала на атаку сил Асада в соответствии с "правилами ведения боевых действий и законным правом на самооборону".

Отметим, наступление войск Асада на провинцию Идлиб, которая находится под контролем различных групп повстанцев началось еще в 2019 году. Войска сирийского правительства поддерживают российские военно-воздушные силы и Иран.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 30 января авиация РФ нанесла удар по больнице и пекарне в городе Эриха провинции Идлиб в Сирии, погибли около 10 человек, еще 37 – получили ранения.

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