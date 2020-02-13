На Донбассе поймали пьяного наемника из России: появились детали и фото "героя"

12 февраля бойцы одной из мотопехотных бригад "Север" задержали сторонника боевиков Владислава С. Задержанному 24 года. Также известно, что он был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-центр ООС, при себе боевик имел адресную справку и сумку с личными вещами.

С задержанным общаются сотрудники соответствующих органов из состава ООС. Сам сторонник боевиков рассказал о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

Также удалось установить, что данный террорист проходил службу на должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.

Напомним, что в сети появилась меткая карикатура на ДНР-ЛНР, где огромные задержки по зарплатам.