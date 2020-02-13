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Оперировали три часа: появились данные о состоянии пострадавшего в стрельбе с "копами" в Харькове

четверг, 13 февраля 2020, 12:51
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Мужчина, которого в ночь на 13 февраля ранил патрульный полицейский из пистолета, находится в 25-й больнице в Харькове. Во время конфликта он получил два огнестрельных ранения, и ему потребовалась операция, которая длилась около трех часов.

Как сообщает "Суспільне", о ситуации рассказал главный врач медучреждения Вячеслав Вакуленко.

"Где-то в 3-4 часа поступил к нам [пациент] с огнестрельным ранением, два ранения: грудную клетку и брюшную полость... Больной был в тяжелом состоянии. Сразу подняли в операционную, начали заниматься реанимацией, готовить к операции. На данный время состояние остается тяжелым, но стабильным", - отметил он.

Также врач добавил, что пациенту предварительно 32-33 года. Когда он попал в больницу, пострадавший имел спутанность сознания.

"Ему было тяжело отвечать, ранения грудной клетки. Нужно было срочно оперировать", - добавил врач.

Ранее "Апостроф" публиковал другие подробности кровавой стрельбы в Харькове.

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