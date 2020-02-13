Пытаются подкрасться по ночам: боец ВСУ рассказал о подлых атаках врага на Донбассе

Под вечер на передовой на Донбассе активизируются снайперы боевиков, которые подкрадываются группами по 3-5 человек к позициям украинских военных.

Об этом говорится в сообщении 72 отдельной механизированной бригады на странице в Facebook.

Как говорят военные, снайперы боевиков открывают огонь сразу, как только видят тепловизор на наблюдательном пункте.

"Чаще всего используют калибр 12.7", - отметил военный.

Бойцы рассказывают, что боевики осуществляют всевозможные провокации, чтобы заставить украинскую сторону открыть огонь. Враг продолжает применять артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, а также минометы 120 мм. Военные отмечают, что боевики ведут обстрелы с оккупированных ими населенных пунктов, просто среди жилых домов.

"Они знают, что мы не станем стрелять в сторону мирного населения, поэтому постоянно используют его как щит. Делают так, как и завещал когда их кремлевский божок", - говорит боец Андрей.

Напомним, что украинские военные в пятую годовщину боев за город Дебальцево показали на видео, как российские кадровики и боевики обстреливали мирный город и его жителей.