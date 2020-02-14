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Родился в рубашке: вспыли данные об украинце-"счастливчике", выжившим в жутком ДТП в России

пятница, 14 февраля 2020, 09:34
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В сети появились новые подробности смертельной аварии в России, в которой погибли восемь граждан Украины. Выжить удалось лишь одному пассажиру маршрутки, который в момент столкновения спал в задней части автобуса.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на портал Mukachevo.net, счастливчиком оказался 38-летний Михаил Зеленчук, который является владельцем микроавтобуса.

В момент аварии за рулем находился второй водитель, который скончался. Сам же Михаил получил травмы, но врачи говорят, что он находится в стабильном состоянии.

Правоохранители из РФ уже заявили, что человек родился в рубашке, ведь во время такой аварии очень мало шансов остаться в живых.

Также в сети пишут, что большинство погибших с Раховского района.

Напомним, что в сети опубликовали кадры с места аварии в Псковской области, где в результате столкновения микроавтобуса и фуры погибли восемь граждан Украины.

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