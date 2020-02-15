Живой "протеин": жуткую находку в воде в России показали на видео

Качество воды в кранах у жителей под российской Тюменью оставляет желать лучшего: местные жители показали на видео присутствие в жидкости непонятных живых организмов.

Как пишут местные СМИ, такая вода течет из-под крана в домах в поселке Хулимсунт Березовского района Югры.

"Протеиновый коктейль по-тюменски", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах возмущенная женщина утверждает, что в воде очень много непонятных существ, которые едва заметны. Собой они напоминают глистов.

Пока официальной реакции руководства региона не поступало.

Напомним, что в колодцах и водопроводе села Збаржевка (Винницкая область), вблизи которого вследствие ДТП в реку Рось попали гербициды, содержание химикатов превышает норму в 20 раз.