В Чернигове простились с известным разведчиком, защищавшим Донецкий аэропорт: фото

В среду, 19 февраля, в Чернигове простились с ветераном АТО 48-летним Евгением Арефьевым с позывным "Спартак", который умер в понедельник, 17 февраля.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Оперативне командування "Північ"/Operational Command “North".

Панихида прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе в Чернигове.

Вечно скучать по собрату, отцу, мужу, сыну будут его коллеги, друзья, родители, жена и трое детей, младшему из которых полтора года.

"Женька... Спартак... Нас связывало большее, чем война и новый терминал донецкого аэропорта. Боевик. Выпускник десантного училища… прошел школу иностранного французского легиона, вернулся оттуда до окончания контракта и получения французского гражданства - на свою войну, потому что офицер-десантник Арефьев не мог позволить себе защищать интересы Франции, когда беда - дома. Военный до мозга костей, каждой клеткой тела. Он был создан для войны, заточен на войну и с трудом представлял себя в мирной, гражданской, мещанской жизни", - пишет побратим Евгения, с которым они вместе были в аэропорту Алексей Мочанов.

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Он также рассказал еще один случай из жизни Евгения.

"Женьке долго Держава не давала Орден и поэтому, когда в 2015 году мне пришлось … публично отказаться от ордена Богдана Хмельницкого III степени, я вообще долго не думал. Просто взял значок, книжку, написал поверх своего имени в ксиве "Спартак. 79. ДАп. 14" и отправил все это Женьке. Посчитал это справедливым, правда в АП быстро присвоили Женьке такую же награду, и БХ у Спартака стало два. Свой и мой. Считаю, что оба он заслужил, заработал, завоевал. Ты - Воин. И смерть протянула к тебе свои костлявые лапы на войне. Пусть не от пули...", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 2 декабря 2018 в Луцке умер 24-летний ветеран АТО Максим Бабий.