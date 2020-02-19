В США поймали опасного российского шпиона: первые подробности и фото

Министерство юстиции США заявило об аресте российского шпиона. Задержанным оказался гражданин Мексики Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, которого россияне завербовали в 2019 году.

По данным пресс-службы ведомства, шпион работал в Сингапуре в качестве "профессионального исследователя" до того, как его завербовали. В США он уже действовал как российский агент.

По данным следствия, Фуэнтес ездил в Москву в феврале этого года, где встречался с российским чиновником. На встрече россиянин поручил мексиканцу найти автомобиль, принадлежащий “источнику в правительстве США”, и записать его регистрационный номер.

13 февраля Фуэнтес прибыл в США с временной бизнес-визой, после чего его видели у места, где проживает объект наблюдения. С ним была женщина, которая фотографировала номерной знак автомобиля. По неподтвержденной информации, это была жена Фуэнтеса.

16 февраля пара прибыла в международный аэропорт Майами, чтобы покинуть США, но была задержана.

Сам Фуэнтас уже заявил, что чиновник, который давал ему задание, работал в Федеральной службе безопасности России. Суд над ним состоится 3 марта.

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