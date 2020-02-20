На Донбассе ВСУ ликвидировали наемника из Минска по кличке "Волк": фото

На востоке Украины ликвидировали очередного сторонника незаконных вооруженных формирований. На этот раз в результате боевых действий скончался Антон Коровин по кличке "Волк", который приехал на Донбасс из Минска.

Как сообщает Necro Mancer в Twitter, боевика ликвидировали 18 февраля.

По предварительной информации, он погиб в районе населенного пункта Березовское.

Известно, что на стороне боевиков Коровин воевал с 2014 года. Он был членом группировки "Призрак".

Также о нем есть информация в базе данных сайта "Миротворец". Там указано, что он родился 7 февраля 1986 года в Минске.

Напомним, что боевики на Донбассе разыскивают пропавшего без вести бойца по кличке "Сол", который приехал из России и в последнее время находился в оккупированном Донецке.