В Украине бьют тревогу из-за нового смертельного развлечения у школьников: фото

В Украину с Запада пришла опасная игра для подростков, которая называется "вызов прыжка", последствием которой может стать смерть.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", в других странах уже есть подтвержденные случаи смерти из-за этой игры.

В школах Киевской области у опасного развлечения уже появились поклонники, из-за чего родители начали бить тревогу.

"Подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой. Покажите детям, чтоб не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтоб сразу отказывались. Многие дети уже получили сотрясение и смертельные травмы головы!" – пишут родители в социальных сетях и просят распространить сообщение.

В Департаменте образования Киева уже узнали о жестокой игре. Там обещают принять меры, если увидят школьников за таким занятием.

Один из смертельных случаев от данной игры зафиксирован в Бразилии, где скончалась школьница Эмануэла Медейрос. Ребенок скончался от травмы головы в результате падения.

Психолог Ирина Костенко говорит, что ребенка нужно занимать каким-то позитивным увлечением, чтобы он не думал о таких играх.

"Родителям нужно позаботиться, чтобы ребенок реально был чем-то увлечен, и тогда у него не будет времени совершать подобные глупости. Когда много лишнего времени, дети тоже начинают выдумывать себе развлечения. Поэтому лучше их чем-то занять. Также, проявление жестокости по отношению к сверстникам – это скрытый комплекс неполноценности", – объясняет психолог.

Напомним, что в Харькове школьники издевались над парнем и снимали это на видео.