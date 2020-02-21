RU  UA  EN

пятница, 21 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

11:56
В сети обсуждают необычную прическу Елены Зеленской для публичного выхода: фото Lime
11:44
Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на окраине Чернигова: фото и видео
11:15
Еще один шоумен: сети повеселило видео "Битвы экстрасенсов" с участием лидера "Слуги народа"
11:10
Фигура - песочные часы: 53-летняя Сальма Хайек показала яркие фото в купальнике Lime
11:05
Эвакуированная украинка показала жуткое состояние санатория в Новых Санжарах: видео
10:49
Как сейчас выглядит криворожский двор, в котором вырос Зеленский: эксклюзивные фото
10:45
В Украине бьют тревогу из-за нового смертельного развлечения у школьников: фото
10:32
Оззи Осборн пожаловался на мучительную боль, и дело вовсе не в его болезни Паркинсона Lime
10:17
Семья всегда на первом месте: Настя Каменских рассказала о жизни с Потапом Lime
10:12
Стыд и смех: появились новые фотожабы и карикатуры на протесты в Новых Санжарах
10:01
Закрой рот и гони деньги: известный волонтер рассказала про общение с "важными" мошенниками
09:40
Зима продолжается: в сети показали впечатляющие фото заметенных снегом Карпат
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине бьют тревогу из-за нового смертельного развлечения у школьников: фото

пятница, 21 февраля 2020, 10:45
переглянути новину українською

В Украину с Запада пришла опасная игра для подростков, которая называется "вызов прыжка", последствием которой может стать смерть.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", в других странах уже есть подтвержденные случаи смерти из-за этой игры.

В школах Киевской области у опасного развлечения уже появились поклонники, из-за чего родители начали бить тревогу.

"Подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой. Покажите детям, чтоб не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтоб сразу отказывались. Многие дети уже получили сотрясение и смертельные травмы головы!" – пишут родители в социальных сетях и просят распространить сообщение.

В Департаменте образования Киева уже узнали о жестокой игре. Там обещают принять меры, если увидят школьников за таким занятием.

Один из смертельных случаев от данной игры зафиксирован в Бразилии, где скончалась школьница Эмануэла Медейрос. Ребенок скончался от травмы головы в результате падения.

Психолог Ирина Костенко говорит, что ребенка нужно занимать каким-то позитивным увлечением, чтобы он не думал о таких играх.

"Родителям нужно позаботиться, чтобы ребенок реально был чем-то увлечен, и тогда у него не будет времени совершать подобные глупости. Когда много лишнего времени, дети тоже начинают выдумывать себе развлечения. Поэтому лучше их чем-то занять. Также, проявление жестокости по отношению к сверстникам – это скрытый комплекс неполноценности", – объясняет психолог.

Напомним, что в Харькове школьники издевались над парнем и снимали это на видео.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: