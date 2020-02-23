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Это был позор, а не праздник: циничную ложь о 23 февраля показали одним видео

воскресенье, 23 февраля 2020, 13:31
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В сети активно обсуждают праздник 23 февраля. В этот день в странах СНГ отмечают День защитника отечества, хотя Украина уже как несколько лет отказалась от празднования.

Так, был опубликован ролик, в котором говорится, что данный праздник на самом деле оказался выдумкой.

"23 февраля - не праздник не только для Украины, но и для России и других постсоветских стран. Это - вымышленная большевиками дата для сокрытия одной из самых позорных поражений Советского Союза.

Как дата обросла мифами и стыд стал праздником", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что 23 февраля, когда в России отмечают День защитника отечества и изощряются в странных подарках мужчинам, украинцы в сети жестко и с юмором определили, чей именно это праздник.

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