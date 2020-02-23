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Не дают спокойствия мертвым: боевики устроили "ад" на кладбище под Луганском, фото

воскресенье, 23 февраля 2020, 10:25
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Российские оккупанты уже давно ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов, подвергая опасности гражданское население. В этот раз террористы обстреляли кладбище.

В паблике "Вернись живым" показали последствия такого обстрела, который был зафиксирован 18 февраля.

"От вражеских снарядов и мин перебило около 400 метров линий электропередач, в результате чего была обесточена больница.

Но наиболее ужасным последствием артиллерийского обстрела из запрещенных "Минском" 122 мм и 152 мм стало разбомблен кладбище. Десятки воронок в мерзлой земле, разрушены могилы, избиты обломками кресты и мемориалы", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 22 февраля, на линии разграничения в зоне ООС боевики атаковали позиции Вооруженных сил Украины.

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