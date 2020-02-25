Кличка "Маньяк": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

Блогер под ником Necro Mancer показал фото нового ликвидированного боевика на Донбассе на территории так называемой ДНР.

Фото нового "груза 200" он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Чачковский Роман Иосифович "Маньяк" (Горловка, 06/03/70) умер от инсульта в Донецке 19/02/20", - подписал автор снимки, на которых можно увидеть оккупанта, который не дожил до своего 50-летия две недели.

Известно, что боевик родом из Горловки и входит в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео ликвидации боевика на Донбассе.

Также на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля. Боевик НВФ "Сомали" по кличке "Ветер" попал в "200 бригаду" 5 ноября прошлого года, а 6 ноября его тело отправили на родину.