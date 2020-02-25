RU  UA  EN

среда, 26 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

23:14
Зеленский назначил в руководство СНБО топ-чиновника времен Януковича
21:40
В сеть слили проект приказа о новых огромных премиях для топ-чиновников Минкульта
20:14
Какие зарплаты и премии получили топ-чиновники СНБО в январе: опубликован документ
20:00
Дональд Трамп высмеял дружбу Хиллари Клинтон и Мишель Обамы с Харви Вайнштейном Lime
19:41
Фермер наткнулся у реки на странные валуны - оказалось, 20 млн лет назад они были живыми существами Lime
19:04
В Украине набирает обороты "зачистка" важного финансового органа: чем это грозит
19:02
Как носить скинни и не выглядеть глупо: 4 лайфхака для девушек plus-size Lime
18:18
ЕСПЧ принял резонансное решение по люстрации украинских чиновников
18:12
Украинская модель заработала на показе Жана-Поля Готье более 100 тысяч, но вернулась домой ни с чем Lime
17:55
Криштиану Роналду показал, как купает четверых детей, и это самое милое фото в Instagram футболиста Lime
17:40
Украинский ведущий решил обвенчаться с женой спустя два года брака Lime
17:25
Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашьян и Шер вместе снялись в эффектной фотосессии в стиле 60-х Lime
Все новости

Кличка "Маньяк": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

вторник, 25 февраля 2020, 22:45
переглянути новину українською

Блогер под ником Necro Mancer показал фото нового ликвидированного боевика на Донбассе на территории так называемой ДНР.

Фото нового "груза 200" он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Чачковский Роман Иосифович "Маньяк" (Горловка, 06/03/70) умер от инсульта в Донецке 19/02/20", - подписал автор снимки, на которых можно увидеть оккупанта, который не дожил до своего 50-летия две недели.

Известно, что боевик родом из Горловки и входит в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео ликвидации боевика на Донбассе.

Также на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля. Боевик НВФ "Сомали" по кличке "Ветер" попал в "200 бригаду" 5 ноября прошлого года, а 6 ноября его тело отправили на родину.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: