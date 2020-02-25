RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

21:16
Старшая дочь Ольги Сумской впервые показала внучку актрисы Lime
20:26
Наезд на толпу людей в Германии: новые данные о жертвах и мотивах преступника
19:54
Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии - какой срок грозит продюсеру Lime
19:48
MARUV поздравила мужчин с 23 февраля и попала в новый скандал - на критику певица ответила матом Lime
19:06
5 антинарядов для этой весны - даже не доставайте из шкафа Lime
18:57
Как в дурмане был: Чапкис рассказал, как две минуты на коленях у Сталина изменили его жизнь Lime
18:20
Леся Никитюк не угодила фанатам фото в купальнике - его назвали неудачным и вульгарным Lime
16:49
Известный рэпер перенес четвертую операцию из-за своей неуклюжести Lime
15:19
Украинский певец разглядел "зраду" в песне победителей Нацотбора, но получил на это хороший ответ Lime
14:21
В день рождения детей Дженнифер Лопес показала трогательное архивное фото с малышами Lime
14:13
Это не кадры из фильма ужасов: ситуацию в больницах Китая показали на фото
13:57
Музыкальный продюсер Нацотбора указал на нюанс в скандале с группой TVORCHI - кто-то таки врет Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тащили прямо по асфальту: дикая выходка медиков с пациентом в России попала на видео

вторник, 25 февраля 2020, 03:05
переглянути новину українською

В России заметили странное поведение работников скорой помощи, которые пациента тащили до машины по асфальту, после чего буквально забросили его внутрь автомобиля.

Как пишут российские СМИ, в ситуацию пытались вмешаться прохожие, которые не поняли такого поведения со стороны медработников. В ответ на замечания один из медиков начал повышать голос на очевидцев и продолжал тащить пациента.

"Носилки — для больных. А он весь грязный. А потом я тебя повезу на этих носилках!" - сказал он недовольным людям.

Очевидцы говорят, что мужчину вытащили с крыльца магазина, который находится рядом. До этого он долго пролежал без движения.

Напомним, что в Киеве мужчина в неадекватном состоянии управлял транспортным средством, после чего напал на прохожего, разделся и лег посреди дороги.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: