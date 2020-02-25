Тащили прямо по асфальту: дикая выходка медиков с пациентом в России попала на видео

В России заметили странное поведение работников скорой помощи, которые пациента тащили до машины по асфальту, после чего буквально забросили его внутрь автомобиля.

Как пишут российские СМИ, в ситуацию пытались вмешаться прохожие, которые не поняли такого поведения со стороны медработников. В ответ на замечания один из медиков начал повышать голос на очевидцев и продолжал тащить пациента.

"Носилки — для больных. А он весь грязный. А потом я тебя повезу на этих носилках!" - сказал он недовольным людям.

Очевидцы говорят, что мужчину вытащили с крыльца магазина, который находится рядом. До этого он долго пролежал без движения.

Напомним, что в Киеве мужчина в неадекватном состоянии управлял транспортным средством, после чего напал на прохожего, разделся и лег посреди дороги.