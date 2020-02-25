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В центре Киева самосвал попал в серьезное ДТП, перекрыв движение: фото и видео

вторник, 25 февраля 2020, 18:41
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В Киеве на улице Коновальца грузовик МАЗ с самосвалом перевернулся на проезжую часть, при этом груз выпал из кузова и перекрыл проезд по улице.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что перед аварией в районе 14:45 грузовик выезжал с территории стройки и упал при повороте.

Очевидцы утверждают, что авария случилась из-за того, что рабочие плохо закрепили груз и он перевесил грузовик, вследствие чего авто завалилось набок.

В то же время в полиции заявили о другой версии следствия. В пресс-службе патрульной полиции заявили, что грузовик перевернулся во время разгрузки материалов.

На месте происшествия работают коммунальщики, они уже подключили кран, чтобы убрать с дороги грузовик, движение в районе частично ограничено.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харьковской области грузовик с прицепом, который перевозил две сотни свиней, врезался в бетонный столб и перевернулся.

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